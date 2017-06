Melka e Husaj: Shqipëria do bëjë surprizën

Pas paraqitjes së mirë të vajzave kuqezi tashmë është rradha e meshkujve. Kombëtarja e shqiptare e volejbollit u ka dhënë dorën e fundit përgatitjeve në parkun e ri Olimpik të Tiranës për të udhëtuar drejt Maqedonisë aty ku do të zhvillojë 3 ndeshjet e para për grupin A të Ligës së Europës. Trajneri Jani Melka është i kënaqur me gjëndjen e skuadrës dhe pret nga djemtë kuqezinj një paraqitje më pozitive se ajo e vitit të kaluar në këtë turne prestigjoz.

Kombëtarja shqiptare e volejbollit përbëhet nga lojtarë që luajnë jashtë vendit por edhe nga volejbollistë që janë pjesë e kampionatit tonë kombëtar. Sipas trajnerit Melka niveli i volejbollit në Shqipëri po vjen në rritje dhe diferencat mes lojtarëve nuk janë të mëdha.

Një nga lojtarët më të rëndësishëm të kombëtares kuqezi është padyshim numri 8, kapiteni Gazmend Husaj i cili aktivizohet me skuadrën turke Spor Kulublu. Optimizmi për një paraqitje sa më të mirë nuk mungon as te shtatlarti, me Husajn që beson se Shqipëria do të bëjë një figurë të mirë në 3 ndeshjet e para të Ligës së Europës që do të zhvillojë në Maqedoni pasi beson se kjo përfaqësuese ka të ardhme.