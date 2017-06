Melka: Pas rinovimit, Kombëtarja synon rezultate

Kombëtarja shqiptare e volejbollit po vijon përgatitjet intensive për Ligën e Europës, me kuqezinjtë që në Grupin A do të luajnë kundër Maqedonisë, Azerbajxhanit dhe Suedisë. Me një skuadër të rinovuar, Shqipëria kërkon të hedhë hapat e parë drejt rikthimit të volejbollit te lavdia dhe kjo pranohet nga trajneri Jani Melka.

Jani Melka: “Është hera e dytë që do të marrim pjesë në këtë eveniment, European League. Përsa i takon ekipit tonë u munduam që të bëjmë një rinovim me lojtarë të rinj por me elementë të mirë. Shqipëria ka vërtetë elementë dhe dëshira është e madhe, por problemi është që përpos entuziazmit që kemi ne si shqiptarë, të gjejmë mënyrën për të arritur te rezultati.”

Shumë punë dhe përultësi, por edhe synimi për tu kualifikuar në fazën e dytë të turneut. Kjo pasi “Final Four”, ku dy ekipet e para të secilit grup që do të luajnë ndaj tyre, do të organizohet për herë të parë në vendin tonë.

Jani Melka: “Nuk i është dhënë rasti ekipit Kombëtar shqiptar të zhvillojë ndeshje në një grup si ky eveniment i rëndësishëm në fushën tonë. Përgjegjësia është e madhe, ashtu si edhe pritshmëria, për atë që do të na japë publiku dhe atë çfarë ne mund ti japim. Duhet ti mbajmë këmbët në tokë. Do të mundohemi që rezultatet të jenë më të mira se vitin e kaluar dhe besoj se do ta realizojmë.”

Sfidat e Grupit A kualifikues zhvillohen në Maqedoni nga data 16 deri më 18 Qershor. Profil të ulët ruan edhe një prej lojtarëve më të rëndësishëm të kuqezinjve, Enea Xhelati, që gjithsesi ka besim te ekipi.

Enea Xhelati: “Besoj se vjet u bë diçka e mirë, edhe pse rezultatet nuk ishin të mira. Por, në një Kombëtare pas tre-katër vitesh, ku lojtarët nuk njihen me njëri tjetrin, nuk mund arrihet diçka. Këtë vit besoj se do të jemi shumë më mirë. Në këtë lloj aktiviteti të gjitha ekipet janë shumë të mira, por unë kam shumë shpresë te djemtë e skuadrës. Në këtë Kombëtare ka të ardhme të vërtetë. Nuk dua të them që do të kalojmë grupin, por besoj se fitore do të kemi.”