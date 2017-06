Memushaj në “radarin” e Spal

E ardhmja e Ledian Memushajt do të vazhdojë të jetë në Serinë A italiane. Bologna nuk është skuadra e vetme që interesohet për të marrë shërbimet e kapitenit të Pescarës skuadër që sezonin e ardhshëm do të luajë në Serinë B. Sëfundmi në skenë ka dali edhe Spali ekip i sapongjitur në elitën e futbollit italian. Drejtuesit e skuadrës nga Ferrara e pëlqejnë sëtepërmi mesfushorin e kombëtares shqiptare i cili me shumë gjasa do të largohet nga klubi abrucez në merkaton e verës.

Mediat italiane raportojnë se Spal po lëviz për Memushajn edhe pse Bologna qëndron në pole-position për të marrë shërbimet e 30-vjecarit nga Vlora. Trajneri i Spal-it Leonardo Semplici dëshiron një futbollist të fortë, me eksperiencë të ketë vizion loje dhe të dijë të godasë portën, për qëndrën e mesfushës dhe Memushaj i ka të gjitha këto cilësi dhe mund të ishte një goditje e mirë në merkato për skuadrën e sapongjitur në Serinë A. Memushaj ka një kontratë deri në vitin 2021 me Pescarën dhe për ta lënë të lirë drejtuesit e klubit abrucez kërkojnë rreth 2 milionë Euro.