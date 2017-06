Mensah, nga Laçi në Superligën greke

I mjaftuan gjashtë muaj në futbollin shqiptar, për t’u transferuar në një prej ligave të mëdha të Europës. Pasi mbylli aventurën 6-mujore te Laçi, Emmanuel Mensah i është bashkuar Atromitosit në Superligën greke. Sulmuesi 24-vjeçar nga Gana firmosi kontratë 2-vjeçare me klubin nga Athina, ndërsa në prezantimin e tij vlerësimet kanë qenë maksimale. Duke nisur nga trajneri Damir Canadi, sipas të cilit Mensah është një lojtar mjaft cilësor, i aftë që të garantojë të njëjtin kualitet në të gjitha rolet në sulm.

Menjëherë pas firmës në kontratës Mensah u shpreh entuziast për aventurën e re. Sulmuesi, që përveçse në Kategorinë Superiore ka luajtur edhe në Hungari, Sllovaki dhe Çeki tha se “transferimi te Atromitos, një prej skuadrave në rritje të futbollit grek, është hapi i tij më i madh në karrierë”.

Largimi i Emmanuel Mensah nga Laçi, mbi të gjitha me parametër zero, është një humbje e madhe për kurbinasit jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në planin sportiv. Në 17 ndeshje të luajtura me bardhezinjtë nga Janari i këtij viti, sulmuesi realizoi 4 gola, por mbi të gjitha u vlerësua për cilësitë teknike dhe taktike në fushë, duke u shndërruar menjëherë në një prej lojtarëve që e udhëhoqën Laçin drejt mbijetesës, që deri në mesin e sezonit dukej thuajse e pamundur.