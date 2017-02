Mercedes “blindon” deri në 2020 drejtuesit Wolff e Lauda

Skuadra gjermane Mercedes hedh bazat e të ardhmes duke u bazuar tek sukseset e sezonit të kaluar. Pasi zyrtarizoi afrimin e Valteri Bottas në vend të kampionit në fuqi Nico Rosberg, tashmë të tërhequr nga Formula 1, Mercedes komunikoi rinovimin e kontratës deri në vitin 2020 me shefin e skuadrës Toto Ëalff dhe me presidentin e nderit Niki Lauda, që kanë respektivisht 30 dhe 10% të aksioneve të shoqërisë.

Më këtë njoftin hidhen poshtë hipotezat e një konflikti të mundshëm brenda familjes, me presidentin e skuadrës Dieter Zetsche, që doli me një komunikatë për shtyp.

“Cilësitë drejtuese të Totos dhe eksperienca e Nikit kanë dhënë rezultate përtej të gjitha pritshmërive. Për këtë arsye jam shumë i lumtur që do t’i kemi edhe për katër vite në krye të Mercedesit.” – shkruhej në këtë komunikatë.

Vetëm pak ditë më parë Mercedesi bëri pjesë të stafit drejtues James Allison, i cili do të mbajë detyrën e drejtorit teknik te skuadra gjermane, rol të cilin e pati te Ferrari deri në korrik të 2016-ës. 48-vjeçari do të jetë përgjegjës për zhvillimin e njëvendëshes Ë08 Hybrid, e cila do të përdoret nga Leëis Hamilton dhe Valtteri Bottas.