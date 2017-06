Merkato e nxehtë, ja lëvizjet e para

Merkato e këtij sezoni pritet të jetë e nxehtë me skuadrat që kanë filluar të lëvizin që në ditët e para të qershorit. Nëse më parë skuadrat që mernin pjesë në Europë ishin më aktivet që në ditët e para të merkatos, aktualisht shohim që po lëvizin të gjitha skuadrat. Flamurtari ka lënë të lirë mesfushorin Donjet Shkodra, kontrata e të cilit përfundoi me mbylljen e sezonit, me futbollistin që ka zgjedhur Skënderbeun për të vijuar karrierën. Ndërkohë në Vlorë kanë zyrtarizuar marëveshjen me qendërmbrojtësin Ditmar Bicaj, që sezonin e mbylli me fanellën e Vllaznisë. Lezhjani pas aventurave me Tiranën, Skënderbeun dhe Vllazninë, tashmë do të mbrojë ngjyrat e një tjetër klubi të madh në futbollin shqiptar. Një tjetër lëvizje në horizont është edhe kalimi i Olsi Teqes në drejtim të Partizanit. Qendërmbrojtësi që për dy vite u aktivizua me Tiranën pritet të vijojë karrierën në kryeqytet, me fanellën e rivalëve historik. Gjithashtu parimisht mund të konsiderohen futbollistë të Skënderbeut mesfushorët Bruno Dita dhe Afrim Taku, pavarësisht se ende mungon zyrtarizimi.