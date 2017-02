Merr fund telenovela Zeqiri. Lojtari dhe klubi perfundimisht kanë ndërprerë të gjitha maredheniet kotnraktuale dhe kete e kane bere me kompromis. Lojtari nuk pranoi të stërvitej me të rnjtë deri në fund të edicionit dhe në këtë moment palët vendosën që ta mbyllnin këtu. Lojtari nuk do ketë mundësi të aktivizohet deir në qershor e as të fededrohet në asnjë skuadër. Lojtari dhe presidenti patën debat në mbledhjen e fundit pas ndeshjes me Besëlidhjen të humbur në Kupë 1-2. Presidenti kërkoi shkaqet e humbjes në analizë dhe Zeqiri nxorri si arsyetim faktin që ai kish nëj trajtim ndryshe për lojtarët, madje preferencial në raport me shkodrnë dhe danilon që sipas Zeqirit llastoheshin nga presidenti. Idrizi I kërkoi që të largohej nga mbledhja të stërvitej me të rinjtë. Divirci i parashikuar.