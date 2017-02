Migjen Basha në formë, “truri” i Barit në Serinë B

Bari gjen më në fund Migjen Bashën në formën më të mirë për të vënë rregull në lojën e skuadrës puljeze. Në sfidën me Vicenzën, e fituar 2-1 nga Bari, lojtari kuqezi luajti ndeshjen e tij të 10-të në formacionin titullar, duke qenë një nga pikat më të forta në mesfushë, sidomos në organizimin e lojës. Pas gjashtë muajsh te kjo skuadër, 30-vjecari konsiderohet si lojtar kyc në formacionin e trajnerit Aniello Salzano, duke hedhur pas krahëve atë fillim të vështirë në stolin e rezervave. Basha është aktivizuar në total në 13 ndeshje, madje ka shënuar edhe një gol në fitoren 2-0 me Carpin, dhe cështë më e rëndësishmje ka fituar atë formë fizike që gjithmonë e ka penalizuar për të përballuar një 90 -ësh të plotë.

Bari aktualisht renditet në vendin e 9-të në klasifikimin e përgjithshëm të Serisë B, një pozicion poshtë zonës play-off. Falë eksperiencës së shqiptarit që ndërthuret me grintën e futbollistëve të rinj të mbërritur në merkaton e janarit, Barezët do të synojnë të bëjnë mrekullinë, për të siguruar një vend në Serinë A sezonin e ardhshëm. Forma e mirë e Bashës është një lajm i mirë edhe për kombëtaren shqiptare, që në 24 mars do të luajë në Palermo eliminatoren me Italine për Botërorin “Rusi 2018”. Eksperienca e Bashës në futbollin italian dhe sigurisht forma e mirë sportive mund ta bindin trajnerin Gianni De Biasi për t’i rezervuar qoftë një pjesë lojë në sfidën me të kaltrit.