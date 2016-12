Milan, ikën Luiz Adriano, vjen Deulofeu

Largohet Luiz Adriano dhe vjen Gerard Deulofeu. Lëvizje e dyfishtë në shtëpinë e Milanit me skuadrën kuqezi që në vetëm pak orë është privuar nga një sulmues për të firmosur me një tjetër sulmues. Nuk ka ende asgjë zyrtare por është thuajse i sigurtë largimi i brazilianit Luiz Adriano për te Spartaku i Moskës dhe afrimi në formë huazimi nga Evertoni i spanjollit Deulofeu.Nuk bëhen të ditura termat e marrëveshjes që ka cuar Luiz Adrianon te Spartaku i Moskës por shumë shpejtë ish sulmuesi i Shakthar Dontesk do të kryejë vizitat mjekësore me skuadrën ruse.

Milani lirohet në këtë mënyrë nga paga e lartë prej 3 milionë Eurosh që përfitonte 29-vjecari brazilian në një sezon me kuqezinjtë. Në një sezon e gjysmë me Milanin Luiz Adriano u aktivizua në 36 ndeshje duke realizuar dhe 6 gola. Ndërkohë drejtuesit e klubit kuqezi kanë arritur akordin me Evertonin për transferimin në formë huazimi të ish lojtarit të Barcelonës Gerard Deulofeu. Talenti 22-vjecar i cili është edhe kapiteni i përfaqësues Shpresa të Spanjës, aktivizohet si sulmues krahu dhe do të jetë një alternativë e vlefshme për trajnerin Montella në repartin e avancuar me këtë të fundit që me Deulofeu mund të zëvendësojë një mes Niang dhe Susos.