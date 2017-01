Milan, kontratë 5-vjeçare për Donnarumma

Në shtëpinë e Milanit prioritet për momentin është rinovimi i kontratës me portierin Gianluiggi Donnaruma. 25 Shkurtin e ardhshëm, talenti italian do të mbushë 18-vjec dhe drejtuesit e klubit kuqezi kanë gati një kontratë të re 5-vjecare për njeriun që i ka dhënë më shumë siguri portës së Milanit gjatë 2 sezoneve të fundit. Donarumma do të jetë një nga kolonat e Milanit që synojnë të ndërtojnë pronarët e rinj kinezë dhe në këtë aspekt, të blindojnë Gigion është objekitivi i parë te 7-herë kampionët e Europës.

Bisedimet për rinovimin e kontratës janë në rrugë të mbarë edhe pse menaxheri i lojtarit, Mino Raiola i ka frenuar disi gjërat me deklaratat e tij. Nga marrëveshja e re e cila do të zgjasë deri në vitin 2021 ose 2022, Donnarumma do të përfitojë një pagë shumë herë më të lartë se ajo aktualja. Gjithcka e merituar për 17-vjecarin i cili i ka bindur të gjithë me paraqitjet e tij gjatë kësaj periudhe. Deri tani Donnarumma ka zhvilluar në total 47 ndeshje me Milanin në Serinë A, një shifër shumë e lartë kjo për një portier që është në hapat e parë të karrierës së tij.