Milan magjik, mposht 4-0 Bayern Munich

“Poker” i Milanit ndaj Bayernit të Mynihut.

Kuqezinjtë nuk dhurojnë spektakël vetëm në merkato, një gjë të tillë kanë arritur ta tregojnë edhe në takimin e radhës miqësorë në “International Champions Cup”, përballë Bayerni të Mynihut. Fitore shumë e rëndësishme përballë kampionëve të Gjermanisë, me rezulatin e thellë 4-0. Formacioni i Vicenzo Montella nuk vonon shumë të gjejë golin e epërsisë në minutën e 14, pas një krosimi në zonë nga ana e Ricardo Rodriguez, Kessi arrin të dërgojë topin në fundin e rrjetës. Më pas është është i riu Crutone ai që kujdeset për të thelluar akoma edhe më shumë avantazhin me një dygolësh, me minutën e 25 dhe të 43.

Bavarezët tentojnë të reagojnë, por misioni duket thuajse i pamundur, pas kundërshtari që ka përballë ruan mirë ekuilbrat në fushë. Vulos fitoren me një gol spektakolar nga një distancë prej 30 metrash, Hakan Calhanoglu. Ndërkohë në takimin ndaj Bayernit debutoi me fanellën e Milanit dhe dy blerjet më të reja të klubit italian, Leonardo Bonucci dhe Lucas Biglia. Pas humbjes ndaj Bourssia Dortmund, kuqezinjtë kanë arritur të reagojnë shpejt përballë një kundërshtari të vështirë edhe një takim miqësore, Milani me të drejtë mund të fillojë të ëndërrojë për sezon fantastik.