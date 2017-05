Milani arrin akordin me Franck Kessie

Milan realizon goditjen e parë në merkato. Drejtuesit e klubit kuqezi kanë nisur punën e tyre për ti dhënë formë Milanit të ri edhe pse merkato verore është ende larg, ata kanë arritur të realizojnë transferimin e parë. Futbollisti i Atalantës, Franck Kessie duke nisur që nga sezoni i ardhshëm do të veshë fanellën e Milanit. Në garë për shërbimet e lojtarit nga Bregu i Fildishtë ishte edhe Roma, por nuk ia ka dalë dot mbanë të bindë drejtuesit e klubit bergamask, gjë të cilën e kanë arritur homologët e tyre të Milanit. Në arkat e Atalantës do të shkojnë 28 milionë Euro ndrësa Kessie do të firmosë një kontratë pesë vjecare nga ku do të përfitojë 2.5 milionë Euro në sezon plus bonuse.

Kessie i cili përgjatë këtij sezoni, ka qënë protagonist absolut tek Atalanta dhe duket se mesfushori e kishte bërë me kohë zgjedhjen e tij për tu transferuar në tek kuqezinjtë. Roma dhe Milan kishin ofruar pothuajse të njëjtën shumë, një detaj i vogël që bëri diferëncën dhe të mundur arritjen e akordit ishte paga vjetore që do të përfitonte Kessie. Kuqezinjtë ofruan 500 mijë euro më shumë, por më shumë se sa oferta e bërë, zgjedhja mund konsiderohet më shumë si një ceshtje preferenciale se sa monetare. Milani i ri po merrë jetë, tashmë pritet që në ditët në vazhdim emri i Kessie, të pasohet edhe më të tjerë element cilësorë.