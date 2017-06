Milani ka 3 emra për pasuesin e Donnarummas

Në kërkim të pasuesit të Gianluiggi Donnarumma. Drejtuesi e Milanit kanë nisur kërkimet për të gjetur zëvendësuesin e portierit 18-vjecarë. Alternativat nuk mungojnë, por duhet pasur kujdes në mënyrë që të gjëndet një pasues qe falë siguri për portën e kuqezinjve. Kandidatuar janë tre. I pari është, Bernd Leno, poriteri i Bayern Leverkusenit, një emër që fal siguri. Pas tij është Neto, portieri i dytë i Juventusit. Misioni nuk është i lehtë, pasi duhet të mposhtin dhe konkurencën, me skaudrën spanjolle të Valencias që gjithashtu e dëshiron 24-vjecarin, por edhe shumë që kërkojnë bardhezinjtë. 10 milionë Euro, shifër që kuqezinjtë e konsiderojnë të ekzagjeruar. I treti në listë është Mattia Perin. 24-vjecari i cili disa muaj më parë pësoi një dëmtim të rëndë në pjesën e shaptullës, prej pak javësh i është rikthyer stërvitjes. Genova, ekipi që zotëron kartonin e portierit, kërkon 15 milionë Euro, dyfishi i shumës që kanë parashikuar drejtuesit e Milanit për të gjetur pasuesin e Donnarummas. Për këtë të fundit, që pas lajmit se ai nuk do të rinovojë, në dyert e kuqezinjve paraqitet cdo ditë nga një ofertë, por drejtuesit e klubit italian deri më tani i kanë refuzuar. Se sa do ti rezistojnë tundimit, kjo nuk dihet.