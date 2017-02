Milani në krizë, humbja e tretë radhazi

Te Milani tashmë mund të flitet për krizë. Kuqezinjtë e Vincenzo Montellës, pësuan humbjen e 3-t rradhazi në kampionat dhe 4-t rresht pasi u mposhtën me rezultatin 0-1 nga Sampdoria brenda në San Siro. Objektivi për tu kualifikuar në Champions League sezonin e ardhshëm tanimë duket një mirazh i largët për Milanin që rrezikon të mbetet jashtë edhe nga Europa League. Problemet në mbrojtje u ndjenë jo pak te 18-herë kampionët e Italisë me Montellën që në mungesë të alternativave kishte aktivizuar në krahët e mbrojtjes Romagnolin dhe Kuckën. Në pjesën e parë, rastin më të mirë, Milani e krijoi në minutën e 36-të, por Viviano i parapriu Pasalic-it pas një topi të hedhur në zonë nga Suso. Pjesa e dytë nisi më mirë për vendasit por kuqezinjtë ishin të pafat në të 48-tën kur goditja e Deulofeut u ndal nga shtylla. Në të 59-tën, tentativa e Pasalic përfundoi për fare pak jashtë kuadratit. Atë që se bëri dot Milani e realizoi Sampdoria 11 minuta më pas. Palleta pengoi brenda zone Quagliarrellan, me gjyqtarin Guida që akordoi 11-metërsh për skuadrën doriane. Nga pika e bardhë, kolumbiani Luis Muriel nuk gaboi duke mposhtur Donarumman dhe duke i dhënë epërsinë ekipit të Giampaolos. Milani e mbylli ndeshjen me 10 lojtarë pasi Sosa u ndëshkua me karton të kuq, në të 90-tën. Shumë përpjekje të kuqezinjëve por goli nuk erdhi me Sampdorian që mori një 3-pikësh me shumë vlera brenda në San Siro.