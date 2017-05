Milani në Europa League, Empoli ose Crotone në Serinë B

Milani siguroi pjesëmarrjen në Europa League sezonin e ardhshëm pas fitores 3-0 në “San Siro” ndaj Bolognës, me të gjitha golat e sfidës të shënuar në pjesën e dytë. Skuadra e Donadonit rezistoi deri në minutën e 69-të, moment kur Deulofeu i shërbyer nga Fernandez realizoi golin e parë.

Vetëm katër minuta më pas Keisuke Honda mposhti portierin Mirante me një goditjë spektakolare nga distanca.

Në kohën shtesë vulosi fitoren 3-0 të kuqezinjve Lapadula, me Matias Fernamdez që edhe në këtë rast bëri rolin e asistuesit.

Atalanta befason 0-1 Empolin në transfertë dhe mban ende të pazgjidhur enigmën e skuadrës së tretë që do të zbresë në Serinë B. Skuadra toskane pjesë e së cilës është mbrojtësi i kombëtares shqiptare Fredrik Veseli u ndëshkua nga Gomez që në minutën e 13-të.

Empolit, që ka grumbulluar vetëm një pikë me shumë se Crotone, i duhet fitorja ndaj Palermos në transfertë për të qenë të sigurtë për mbijetesë, ndërkohë që sicialianët do të presin Lazion, me shpresën se do të marrin maksimumin e pikëve, duke shpresuar edhe te ndalesa e toskanëve në Renzo Barbera.