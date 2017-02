Milinkovic: Barazimi do te ishte rezultat me i drejte

Mladen Milinkovic per humbjen ndaj Flaumrtiarit:

Në pjesën e parë nuk u përshtatëm mirë me kushtet e fushës dhe në këtë fraksion Flamurtari luajti shumë mirë, por në pjesën e dytë situata ndryshoi dhe luajtëm mirë. Ishim të pafat që nuk shënuam më tepër. Mendoj se barazimi do të ishte rezultati më i drejtë, megjithatë ata fituan dhe i uroj për këtë sukses por gjithashtu duhet të falenderoj dhe lojtarët e mi që dhanë maksimumin. Kemi problemin që jemi ekip teknik më shumë se i fortë dhe kjo ishte fusha më e keqe ku kemi luajtur deri tani dhe kjo na pengoi.

Gentian Mezani i kenaqur me fitoren ndaj Luftetarit

” Unë e thashë edhe pas ndeshjen me Besëlidhjen, në atë sfidë e nënvlerësuam edhe kundërshtarin dhe e pësuam. Të gjithë morën përgjegjësitë për atë humbje dhe sot treguam forcën tonë. Ky ekip ka karakter. Mendoj se bëmë një ndeshje të mirë, realizuam 2 gola në pjesën e parë, dhe ia dolëm të fitonim ndaj një ekipi të fortë si Luftëtari. Me pak fjalë në këtë sfidë treguam forcë dhe karakter. Në këtë ndeshje ne kërkonim të tregonim që nuk jemi ajo skuadër që u pa në fushë ndaj Besëlidhjes, dhe sot u përpoqëm të bënim një lojë të bukur dhe të fitonim kjo ishte më e rëndësishmja dhe unë jam i kënaqur. Zeqiri? Është një cështje tjetër dhe nuk më takon mua të flas për këtë pjesë, ai është një lojtar i rëndësishëm por nuk mund të them asgjë”.

Ergys Mersini

” Ishte vërtetë e vecantë, unë e kam provuar edhe njëherë përpara disa vitesh, në 10 minutat e para e kisha të vështirë të dëgjoja thirrjet e ish shokëve të mi. Ishte një ndjeësi e bukur për vetë pozicionin që kam patur te Luftëtari. Të vjen keq kur të largojnë ashtu. Vetëm në Gjirokastër dhe te Luftëtari që një ditë të bukur të marrin në telefon dhe të largojnë si futbollist i pavlerë ndërkohë që një vit më parë isha unë që ndihmova Luftëtarin të siguronte ngjitjen në Superiore. Më largoi trajneri sepse për të nuk i shërbeja më skuadrës”.