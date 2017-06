Milinkoviç bën gati valixhet te Luftëtari

Mladen Milinkovic prej 30 qershorit nuk do të jetë më pjesë e Luftëtarit. Sic ka lënë të kuptohet dhe për Supersport në intervistat e tij të mëparshme trajneri serb do të largohet nga klubi gjirokastrit në përfundim të kontratës aktuale. Sport Neës nëpërmjet burimeve ka mundur të mësojë se trajneri dhe stafi i tij do të largohen në fund të këtij muaji por gjithsesi nuk përjashtohet që trajneri të vazhdojë të punojë në Shqipëri me një tjetër klub të Superiores. Sport Neës ka mundur të mësojë se Partizani ka shprehur dëshirën për të patur në drejtimin e skuadrës trajnerin serb, që vitin e kaluar me Luftëtarin bëri një surprizë të vërtetë duke shprehur një futboll mbi të gjitha dëfryes. Gjithsesi për momentin nuk ka asnjë bisedim zyrtar mes Partizanit dhe Milinkovicit, pasi trajneri dhe stafi i tij kërkojnë që të tregohen korrekt dhe me klubin e Luftëtarit, me të cilin janë ende nën kontratë. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se Milinkovic nuk ka refuzuar të hyjë në bisedime me Partizani por i ka kërkuar të bisedojë dhe me klubin gjirokastrit, në mënyrë që të jetë sa më korrekt në rast se kërkohet të arrihet një marrëveshje.