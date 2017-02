Milinkovic: Në Vlorë për të mos dalë pa pikë

Luftëtari udhëton të Hënën në Vlorë ku do të kërkojë të vazhdojë ecurinë e rezultateve pozitive për të synuar shkëputjen përfundimtare nga zona e ftohtë. Skuadra gjirokastrite prezantohet sërish në Vlorë disa muaj pas asaj disfate 5-0, por tashmë situata është tërësisht ndryshe me bluzinjtë që ndryshe nga disa uaj më parë janë një skuadër e transformuar dhe me një tjetër fytyrë. Në prag të ndeshjes, trajneri Mladen MIlinkovic kërkon që lojtarët e tij të qëndrojnë me këmbë në tokë, duke paralajmëruar një 90 minutësh shumë të vështirë, pavarësisht mungesave të shumta në kampin e skuadrës vlonjate.

“Flamurtari kishte probleme edhe përpara ndeshjes që ne e humëm 5-0. Besoj se këtë herë do të jetë një ndeshje ndryshe. Ne tashmë jemi në pozita më të mira por nuk duhet të harrojmë që Flamurtari është një prej skuadrave më të mira të Superiores. Pavarësisht humbjeve ndaj Skënderbeut dhe në Kupë ndaj Besëlidhjes, kjo nuk e ndryshon mendimin tim që ata kanë një prej skuadrave më të mira. Është e vërtetë që kanë probleme me dmëtimet dhe kartonët, por kjo mund të kthehet në disfavorin tonë. Duhet të përpiqemi të jemi seriozë dhe të luajmë ndeshjen tonë për të dalë me një rezultat të mirë nga kjo ndeshje. Për mua një rezultat i mirë është të mos humbasim në Vlorë. Nuk duhet të harrojmë se Partizani dhe Skënderbeu nuk kanë arritur të fitojnë në atë fushë”.

Sipas MIlinkovic, Luftëtari do të kërkojë të prezantojë futbollin e bukur në fushën e lojës, pavarësisht gjendjes së terrenit në stadiumin “Flamurtari”.

“Një problematikë me të cilën mund të përballemi mund të jetë gjendja e fushës por do të kërkojmë të përshtatemi dhe të japim më të mirën tonë. Të gjithë grupin e kam në dispozicion, por nuk kam marrë ende një vendim për skuadrën që do të zbresë në fushë që nga minuta e parë”.