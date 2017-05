Milinkovic: Kam lojtarë egositë. Nica: fitore e rëndësishme

Mladen Milinkovic i zhgënyer nga humbja ndaj Laçit deklaroi se:

“Mendoj se në këtë fazë të katert, jemi oksigjeni per cdo skuadër, pasi nëse kundershtaret nuk mund te fitojne, i ndihmojne ne te fitojne, kishim shanse per ta mbyllur ndeshjen por disa lojtare jane egioste dhe kjo eshte arsyeja per se ne vuajtem sot. Kam në skuadër futbollistë që mendojnë vetëm për vete dhe kjo është një nga arsyet kryesore që në ndeshjet e fundit, nuk kemi shfaqur në fushë të njëjtat cilësi si në pjesën më të madhe të këtij sezoni. Nuk mendoj për Europën na duhen edhe 3 pikë për të siguruar mbijetesën.

Stavri Nica për fitoren ndaj luftëtarit u shpreh se:

“Sigurisht qe kjo situate qe eshte kriuju kerkon perqendrim maksimal, shume qetesi dhe besim . jane keto faktoret qe duhet te ishin kapur me me kohe, pasi eshte pak vone, por megjithate me ca pashe ne kukes edhe sot te pakten shpirti i gares eshte me skuadsren qe mundohet maksimalisht te krijoje dicka, por shpresa vdes e fundit, duhet gjithmone te kerkojme deri ne fudn per te rezistuar”.