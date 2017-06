Milinkovic mban në ankth Luftëtarin e Partizanin

Trajner surprizë i sezonit të kaluar, i cili fitoi simpatinë e të gjithë opinionit futbolldashës në Shqipëri, Mladen Milinkovic mesa duket po mban peng të ardhmen e stolit të dy skuadrave. Në Gjirokastër janë të vetëdijshëm që kontrata e trajnerit serb përfundon më 30 qershor, teksa shpresojnë që 49 vjecari të vijojë bashkëpunimin me klubin. Bluzinjtë kërkojnë të vijojnë projektin e nisur me trajnerin nga Loznica, me synimin që vitin e ardhshëm të arrijnë pjesëmarjen në Europë si dhe të drejtën për të surprizuar me të tjerë yje të rinj në skuadër. Por së fundmi në skenë ka dal edhe Partizani, me presidentin Gazmend Demi që sheh tek Milinkovic njeriun e duhur për të drejtuar skuadrën që synon rikthimin e titullit kampion.

Loja e Luftëtarit gjatë edicionit të kaluar ka rënë në sy të drejtuesve të kuq, për më tepër që trajneri serb nuk ka patur në përbërje emra të rëndësishëm të kampionatit. Duket se mënyra se si Luftëtari shfaqi futbollin e luajtur në fushë por dhe menaxhimi i lojtarëve kanë bërë që presidenti i Partizanit Demi të hedhë sytë drejt Milinkovic, që mund të pasojë Starovën në stolin e kryeqytetasve. Për momentin timonieri i Luftëtarit vijon të jetë me pushime, duke mbajtur në ankth dy skuadra, Luftëtarin që shpreson vazhdimin e projektit që rezultoi i suksesshëm me Milinkovic, si dhe Partizani që synon të nisë një epokë të re me të në krye.