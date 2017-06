Minesotta bën goditjen “Buttler”

Goditjen e madhe në merkaton e NBA e bën Minesota Timberwolves. Jimmy Butler bashkohet me skuadrën e ujqërve duke surprizuar në mbrëmjen e draftit të koshit amerikan. Një goditje që i lejon skuadrës së Thibodeau të afrohet shumë me superfuqitë e perëndimit. Për të pasur Buttler, Minesotta dërgoi në Chicago, Zach LaVine, Kris Dunn dhe finlandezin Lauri Markkanen. Buttler ishte bashkë me Paul George një nga emrat më të nxehtë të merkatos dhe për ta pasur, ujqërit thyen konkurrencën e Boston që nuk kishte aspak ndërmend të futej në negociata duke vendosur në pjatë zgjedhjen e tretë të draftit.

Buttler ka marrë pjesë në 3 All Star Game dhe në Minesotta do të bashkohet me Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins, të cilët tashmë duket se kanë arritur pjekurinë për të ndërtuar një skuadër solide. Ai e mbylli sezonin e fundit me 25.1 pikë për ndeshje dhe 12.3 ribaunde. Gjatë muajve të fundit ai është shfaqur në versionin e yllit por disiplina e trajnerit Thibodeau mund ta ndihmojë të vihet më shumë në dispozicion të skuadrës. Me shumë mundësi, tashmë Minesotta mund të heqë nga merkatoja spanjollin Rubio për ta konfirmuar në regjinë e skuadrës.

Largimi i Buttler mund të ndihmojë edhe Chicag Bulls në ciklin e rindërtimit. Drejtuesit i kanë besuar frenat trajnerit Hoiberg. Në sesionin veror të draftit, Goden State dhe Cleveland nuk janë forcuar në mënyrë substanciale, ndërsa San Antonio nuk arriti të shkarkonte Aldridge për të afruar një emer tjetër. Gjithashtu edhe Houston nuk arriti të bënte lëvizje të mëdha. Drafti më pozitiv mund të cilësohet për Sacramento Kings me afrimin e Sactoën dhe Gilles dhe Fox.