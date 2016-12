Mirel Josa: Barazimi, rezultat i drejtë

Josa per barazimin me Vllaznine:

“Nuk mund te pretendosh të jesh normal ashtu si u shzvillu loja, normal qe ishte barazimi rezultati me i drejte spese kur nuk godet porten nuk ke si te pretendosh me teper, ne kishim qarkullimin e topit dhe ne gjysmefushen e Vllaznise por duhet te ishim me efikas per sa i perket levizjeve tona ne zonen kundershtare u be vetem nje levizje e mire nga numrri 11 vetem por nuk mund te kesh pretendime me te medha kur shkon nje apo dy here ne porten kundershtare.

Armando Cungu i kënaqur me barazimin

“Normalisht qe deshira eshte per te fituar por megjithate nuk kam keqardhje per barazimin. Gjithsesi ndeshja tregoi se rezultati ishte i drejte per ate cfare dhane te dy ekipet ne fushen e lojes, duhet te jemi te kenaqur.