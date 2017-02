Misioni titull për Skënderbeun kalon nga Korabi

Drejtuesit e Korabit shpresonin që debutimin në shtëpi në këtë sezon të Kategorisë Superiore, skuadra e tyre ta bënte pikërisht ndaj kampionëve në fuqi të Skënderbeut, por komisioni i Licensimit nuk i ndezi dritën jeshile Korabit dhe këtë të Hënë skuadra e Gerd Haxhiut do të zhvendoset sërish në Elbasan Arena për të pritur ekipin e Ilir Dajës. Përballë njëra-tjetrës do të jenë skuadra më e kuotuar për tu rrëzuar një kategori më poshtë dhe kampionët e 6 viteve të fundit në futbollin shqiptar, në një ndeshje ku diferencat në cilësi janë shumë të mëdha. Skënderbeu i ka fituar dy ndeshjet që ka luajtur në këtë kampionat ndaj Korabit por korcarët edhe pse do të sfidojnë skuadrën e vendit të fundit, nuk e nënvlerësojë aspak ekipin e Haxhiut sepse ky sezon ka treguar që atëherë kur tre pikëshi duket e sigurtë, surprizat nuk mungojnë asnjëherë. Ndaj Korabit ka ngecur Kukësi në këtë këtë kampionat në një barazim 1-1 dhe kjo është një nga arsyet kryesore që trajneri Ilir Daja kërkon përqëndrim maksimal nga lojtarët e tij për të vijuar ecurinë pozitive. Skënderbeu do të ketë 3 mungesa të sigurta në këtë ndeshje.

Liridon Latifi ka plotësuar numërin e 3 kartonëve të verdhë dhe është i skualifikuar ndërsa, Gavazaj dhe Nimaga janë të dëmtuar. Hamdi Salihi edhe pse është riaftësuar nga dëmtimi pritet ta nisë ndeshjen nga stoli. Në këtë sfidë parashikohet që të luajë për herë të parë si titullar me korcarët, mesfushori rumun Cornel Predescu, ndërsa që nga fillimi mund të zbresë në fushë edhe iraniani i talentuar Reza Karimi. Një mungesë të sigurtë e ka edhe Korabi dhe është ajo e Peposhit që u ndëshkua me karton të kuq në sfidën ndaj Lacit. Edhe pse pozicioni në tabelën e klasfifikimit nuk i favorizon aspak, dibranët nuk janë dorëzuar ende dhe do të luftojnë deri në fund për mbijetesën. Duke patur parasysh faktin që rivalët në garën për mbijetesë, vrapojnë dhe nuk ecin, për Korabin sfida ndaj Skënderbeut edhe pse përballë nuk ka rivalin që do të dëshironte Gerd Haxhiu në këtë momente, është përcaktuese.