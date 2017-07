Mladen Milinkovic trajneri i ri i Kukësit

Mladen Milinkovic do të jetë trajneri i ri i Kukësit. Serbi që vitin e kaluar drejtoi Luftëtarin ka firmosur me Kampionët e Shqipërisë dhe pritet të marrë menjëherë detyrën e re teksa këtë të shtunë do të prezantohet përpara mediave në orën 11:00. Gjatë ditës, Milinkovic bashkë me menaxherin e tij kanë qenë të pranishëm në Tiranë ku kanë patur një takim me presidentin e Kukësit, i cili ka rezultuar i frytshëm për të dyja palët dhe është mbyllur me shtrëngim duarsh.

Te Kukësi, Milinkovic zë vendin e të larguarit Ernest Gjoka, që u shkarkua pavarësisht se kishte fituar titullin e parë në histori të Kukësit duke vuajtur pasojat e eliminimit në Champions League. Milinkovic është serbi i dytë që merr drejtimin e Kukësit, pasi më parë verilindorët janë drejtuar dhe nga Miodrag Radanovic. Bashkë me Milinkovicin pritet të zyrtarizohet këtë të shtunë dhe afrimi i një futbollisti, ish kapitenit të Vllaznisë Ndricim Shtubina, që ka gjetur marrëveshjen me kampionët e Shqipërisë pasi është marrë dhe pëlqimi i trajnerit të ri, që ka qenë dakort me këtë blerje.