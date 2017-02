Monaco bind në shtëpi ndaj Nice

Monaco është kryesuese e vetme e Ligue 1 pas një fitoreje bindëse ndaj Nice. Në stadiumin “Luigji i Dytë” ekipi nga Principata triumfoi 3-0 ndaj rivalit direkt në garën për titull duke u kundërpërgjigjur dhe ndaj asaj humbjeje 4-0 në ndeshjen e fazës së parë. Goli i Germain në minutën e 47-të ndryshoi jo vetëm balancën e rezultatit por gjithashtu dhe të sfidës, me skuadrën vendase që në pjesën e dytë në ndryshim nga e para arriti të dominojë Nice.

Epërsia i dha besim skuadra së Jardimit, që në të 60-tën dyfishuan shifrat dhe me Falcao, që shfrytëzoi sërish një pasim shumë të saktë të Mendy.

Falcao ishte lojtari që i vuri vulën takimit me golin e 3-0 duke fituar dhe duelin në distancë me Balotellin që ishte hija e vetes në këtë përballje.

Falë këtij suksesi Monaco arriti të shkëputet në +3 pika nga Nice duke hedhur tashmë një hap më tepër drejt titullit kampion dhe pse rruga drejt tij mbetet ende e gjatë.