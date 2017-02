Monaco kthehet te fitorja, mposht Guingamp

Një fitore që e afron gjithnjë e më shumë me titullin. Monaco u rikthye te suksesi në ligën e parë franceze, duke e cuar sërish në 3 pikë avantazhin ndaj Nicës ndjekëse në renditje në pritje të sfidës që Paris Saint Germain do të ketë në Velodrome ndaj Marseille-s. Skuadra nga Principata fitoi me shifrat 1-2 në transfertën e vështirë të Stade du Roudoruou përballë vendasve të Guingamp. Një sukses i arritur falë golave të mbrojtësit Kamil Glik dhe mesfushorit brazilian Fabinho për ekipin e Leonardo Jardim me Monacon që kryeson e vetme Ligue 1, në kuotën e 62 pikëve pas 27 javëve të para.

Formacioni nga Montecarlo synon të rikthehet te titulli kampion në këtë sezon trofe që skuadrës nga Principata i mungon që nga viti i largët 2000 dhe deri tani Monaco është në rrugë të mbarë. Për t’i dhënë avantazhin skuadrës së portugezit Jardim në sfidën ndaj Guingamp mendoi, qëndërmbrojtësi polak Kamil Glik që në minutën e 24-t ishte në kohën dhe në vendin e duhur për të devijuar topin drejt rrjetës pas një goditjeje standarte të ekipit mik. Goli i dytë i Monacos erdhi shumë vonë pikërisht në minutën e 86-të, kur Fabinho goditi saktë një 11-metërsh. Finalizimi i Didot në të 90-tën i vlejti thjeshtë për statistika Guingamp-it dhe për ta bërë më pak të dhimbshme humbjen për skuadrën e trajnerit Antoine Kombouare, pasi në Stade du Roudourou gjithcka u mbyll me fitoren 1-2 të Monacos.