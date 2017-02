Montella: Nuk ka krizë te Milani, Sampi skuadër e vështirë

Vincenzo Montella nuk sheh shenja krize te Milani i tij. Trajneri kuqezi e pranon se renditja aktuale reflekton atë që skuadra ka merituar në fushën e blertë, por nga ana tjetër këmbëngul se grupi që drejton është rritur në shumë aspekte.

“Sigurisht që duhet të përmirësohemi sa u përket rezultateve, sepse ne futboll është aspekti që vlen më shumë. Megjithatë unë shoh që skuadra është përmirësuar në shumë drejtime: jemi më të rrezikshëm, e kontrollojmë më shumë topin, e godasim më shpesh portën kundërshtare dhe jemi më kompaktë. Në futboll jo gjithmonë fiton skuadra më e fortë.”

Trajneri kuqezi vlerëson Sampdorian si një nga skuadrat që luan futboll të bukur dhe vë në vështirësi cdo kundërshtar në Serinë A.

“Sampdoria është një skuadër shumë e organizuar dhe gjithmonë luan për të fituar. Kjo është meritë e trajnerit, që ka ndërtuar një grup të fortë. Do të jetë një ndeshje shumë e vështirë. Duhet të luajmë me shpejtësi dhe qetësi.”

Montella flet me keqardhje për mungesën e Bunaventurës ndërsa për Deulofeun dhe Ocampos, dy afrimet e janarit, dha këtë koment.

“Janë dy lojtarë që kur ishin 18-vjecarë konsideroheshin lojtarë me shumë prespektivë. Duhet të kuptojmë pse nuk kanë shpërthyer. Detyra ime është t’i ndihmoj që të tregojnë më të mirën e tyre. Duhet të përmirësohen në finalizim.

Ndërkohë për Milanin vijnë lajme shumë të mira nga investitorët kinezë, të cilët do të derdhin 500 milionë euro në arkat e kuqezinjve, ku 100 milionë do të shpenzohen gjatë merkatos së verës. Brenda 10 ditësh në këshillin admistrativ do të përfshihen përfaqësuesit kinezë, ndërsa mbyllja përfundimtare e marrëveshjes është fiksuar për datën 3 mars.