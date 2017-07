Morata, e ardhmja është një dilemë

E ardhmja e Alvaro Morata në dilemë. Prej javësh dukej se sulmuesi spanjoll do të niste një aventurë të re tek Man.United, por trasnferimi i Romelo Lukaku në radhët e “Djajve të Kuq” i ka shuar një herë e përgjithmonë këto zëra. I ndodhur në këto kushte, 24-vjecarit do ti duhet të marrë në shqyrtim ndonjë ofertë tjetër që vjen në drejtim të tij. Qëndrimi tek Reali i Madridit nuk përjashtohet, por duket disi i vështirë, pavarësisht dëshirës që ka Alvaro për ti qëndruar besnik klubit “Los Blancos”, minutat e pakta që atij i vihen në dispozicion, e detyrojnë në një farë mënyre të kërkojë një ambjent të ri, ku shanset për të qënë protagonist të jenë më të mëdha. Morata kërkon me cdo kusht që këtë sezon të ri futbollistik të këtë më shumë hapsira, në mënyrë që të fitojë dhe një vend si titullarë me Kombëtaren Spanjolle për në botërorin “Rusi 2018”. Ofertat për sulmuesin nuk mungojnë. Në angli Chelsea, vazhdon të mbetet në garë. Me largimin e Diego Costa, tekniku i “Bluve të Londrës” është në kërkim të një sulmuesi. Kampionët e anglisë, kanë paraqitur ofertën e tyre në disa raste. Gjithashtu nuk përjashtohet dhe një rikthim tek Juventusi. Thjeshtë një hipoteze, pasi deri më tani nuk pasur asgjë konkretë. Nga ana tjetër, Reali i Madridit e ka bërë të qartë, kush do që kërkon të ketë në dispozicion shërbimet e 24-vjecarit duhet të paguajë jo më pak se 80 milionë Euro.