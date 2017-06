Morata-Man. United, vendoset javën e ardhshme

Morata te Manchester United është një transferim i destinuar të kryhet dhe gjithcka pritet të mbyllet javën e ardhshme. Sulmuesi spanjoll që aktualisht po shijon muajin e mjaltit në ishujt Seychelles me Alice Campello-n, dhe pasi vetë ka dhënë miratimin që transferimi të kryhet duhet edhe dakordësia e Realit. Spanjollja “Marca” këmbëngul se java e ardhshme do të jetë vendimtare për kalimin e tij nën urdhërat e Jose Mourinho-s te Manchester United. Trajneri portugez e dëshiron me cdo kusht në “Old Trafford”, Zinedine Zidane ka provuar ta bindë për të qëndruar, por dëshira e futbollistit për të luajtur si titullar në një klub të madh mund ta detyrojë Realin të lejojë largimin duke arkëtuar një shifër të rëndësishme e cila do të investohet menjëherë sërish në merkato.

Për t’i rrëmbyer Realit Morata-n duhen 80 milionë Euro. Është kjo shifra bazë që Presidenti i “Los Blancos”, Florentino Perez i ka kërkuar Manchester United. Duke parë nevojën e Mourinho-s për një sulmues të parë pas dëmtimit të Zlatan Ibrahimovic për klubin anglez duket e pamundur që të arrijë te spanjolli për një shifër më të ulët. Morata nga ana e tij është gati të transferohet në Premier League, javën e ardhshme do të vijë dhe miratimi i dytë, ai nga Reali i Madridit.