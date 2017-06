Morata, një hap larg kalimit te Man. United

Alvaro Morata drejt Man.United. Duket se zyrtarizimi i transferimit të sulmuesit në radhët e “Djajve të Kuq” është vetëm cështje ditësh. Sipas gazetave britanike është vetë spanjolli ai që i ka rrëfyer miqve të tij të afërt, se do të transferohet tek klubi anglez. Situata është e qartë, mes 24-vjecari dhe ekipit të trajnerit Jose Mourinho është arritur akordi. Nga ana tjetër edhe Reali i Madridit duket se është dorëzuar dhe ka pranuar ofertën e bërë nga ana e Man.United. 68 milionë Euro do të shkojnë në arkat e klubit Merenges. Shumë e konsiderueshme, që padiskutim do të përdoren për merkato nga ana e “Los Blancos”. Kështu Alvaro Morata shumë shpejt do të nisë një aventurë të re, në Premier League, ku do të jetë nën urdhërat e teknikut Jose Mourinho, njeriut i cili i dha sulmuesit mundësinë e artë për të firmosur një kontratë profersionisti gjatë kur portugezi drejtonte skuadrën spanjolle. Ata nuk patën mundësi të bashkëpunonin me njëri tjetrin pasi, Special One u largua nga stoli i Realit. Nga ana tjetër pritet që sulmuesit ti ofrohet një pagë shumë e lartë vjetore.