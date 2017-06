Mourinho bind Morata-n

Jose Mourinho bind Alvaro Morata. Tekniku portugez njihet për aftësit e tij për të bindur njerëzit, për ti motivuar dhe për t’i bërë ata të ndihen të rëndësishëm. Një gjë të tillë ka arritur ta realizojë edhe me sulmuesin e Realit të Madridit Alvaro Morata. Prej kohësh Manchester United është vënë në ndjekje të tij, kjo edhe për shkak se Zlatan Ibrahimovic nuk do të jetë më pjesë e skuadrës. Sipas asaj që bën me dije e përditshmja spanjolle Marca, mes Mourinho-s dhe 24-vjecarit ka patur një bisedë telefonike, ku i ka kërkuar sulmuesit të transferohet tek “Djajtë e Kuq”, sepse për portugezin ai është një element shumë i rëndësishëm.

Special One nuk i ka premtuar fitimin e titujve, por i ka dhënë garanci për një vend titullari në formcion, gjë që i mungon tek Reali i Madridit. Tekniku 54-vjecar për të mos i lënë asnjë fije dyshimi dhe për ti treguar besimin që ai ka tek aftësitë e sulmuesit, ka shkaur edhe më tej duke i kujtuar se ishte portugezi ai që i dha atij mundësinë të firmoste një kontratë profesionisti, gjatë kohës kur drejtonte klubin “Los Blancos”. Të hënën pritet të ketë një takim me menaxherin e futbollistit. Mes sulmuesit dhe teknikut duket se është gjetur akordi, ndërkohë problem mbetet shuma e ofruar. Manchester United ka paraqitur ofertën e tyre që kap shifrat e 70 milionë eurove, ndërkohë që Reali i Madridit kërkon 90.