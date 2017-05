Mourinho: Vuajtëm shumë, tani të thyejmë Ajaxin

Sa shumë vuajtje për një kualifikim që vlente sa një sezon i tërë. Në minutat e fundit të sfidës ndaj Celta Vigos, Jose Mourinho puthte orën, duke iu lutur zotit që në finalen e madhe të Europa League që do të zhvillohet në Stockholm të ishte Manchester United. Një sinjal mëse i qartë ky që tregonte ankthin që ishte duke përjetuar trajneri portugez në ato momente. Në fund fati u buzëqeshi dhe Djajtë e Kuq fluturuan në finale ku do të sfidojnë Ajaxin e Amsterdamit me objektivin për të mbyllur këtë sezon me dy trofe, pas suksesit në Kupën e Ligës në Angli. Për Jose Mourinhon ky kualifikimin kishte vlera të jashtëzakonshme për ti bërë një mbylle sa më të mirë këtij sezoni.

” Sigurisht që kjo nuk ishte ndeshja më e rëndësishme në historinë e Manchester United dhe as ndeshja më e rëndësishme në karrierën time si trajner. Megjithatë kjo ishte ndeshja më e rëndësishme në histori si Celta Vigo që shfaqi dëshirë dhe grintë për tu kualifikuar në finale. Kemi vuajtur shumë sepse kur luan përballë një skuadre që jep gjithcka në fushë nuk është asnjëherë e lehtë. Në 30 minutat e fundit Celta na vuri shumë në vështirësi”.

Por edhe pas këtij kualifikimi, United ka ende punë për të bërë pasi duhet të kalojë edhe pengesën që mban emrin e Ajaxit të Amsterdamit. Vetëm nëse triumfojnë në finalen e Europa League ky sezon do të konsiderohej pozitiv për 20-herë kampionët e Anglisë.

” Fati i sezonit tonë do të vendoset në finalen e Ajaxit, por megjithatë puna që kanë bërë djemtë përgjatë gjithë sezonit nuk mund të justifikohet në një ndeshje të vetme. Por ky është realiteti dhe nëse nuk fitojmë finale gjithcka do të hidhej poshtë. Nëse ja dalim të mposhtim Ajaxin dhe të rikthehemi në Champions League do të ishte dicka fantastike”.