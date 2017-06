Muhamed Useini prezantohet te Flamurtari. Kuqezinjtë nuk dinë të ndalen në përforcimin e skuadrës. Blerja e tyre më e fundit është tetovari, Muhamed Useini. Ekipi bregdetar po rikompozon mesfushën, kjo edhe për shkak të dy largimeve të rëndësishme sic janë Shkodra dhe Telushi. Pas Emiljano Mustës, i cili u zyrtarizua vetëm pak ditë më parë, tekniku Shpëtim Duro do të ketë në dispozicion dhe Useinin, i cili sezonin e fundit ai është aktivizuar në radhët e Renovës, në kampionatin maqedonas.

Te Renova, mesfushori regjistron 29 takime të luajtura, 2 gola të realizuar dhe shërbyer 4 asiste. Kjo do të jetë hera e parë për Muahmed Useinin, që do të provojë një eksperiencë të re jashtë kampionatit maqedonas. Transferimi i tij ka qenë një kërkesë e teknikut, Shpetim Duro, i cili ka bashkëpunuar me Useinin gjatë kohës kur të dy ishin pjesë e Shkëndijes së Tetovës. Krahas kuqezinjve, 28-vjecari ka qenë pjesë edhe e skuadrës së Rabotnicki. Përmes një njoftimi në faqen e tyre në Facebook, klubi i Flamurtarit ka bërë publik lajmin. Pritet që në radhët e skuadrës bregdetare të transferohen dhe të tjerë emra të rëndësishëm.