Muzaka mposht Tiranën edhe në CAS

Një borxh prej pothuajse 11 milionë lekësh të reja për Tiranën që mbetet në fuqi. Klubi bardheblu humbet përfundimisht cështjen me Gjergji Muzakën që pasi fitoi në Dhomën e Zgjidhjes së Konflikteve të drejtën për tu paguar në shumën egzakte prej 10. 697.000 lekësh për detyrimet e prapambetura nga ana e klubit shikon që i njëjti vendim të mbetet në fuqi edhe pas ankimimit të klubit bardheblu në Dhomën e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë. Kas, sic njihet shkalla më e lartë e drejtësisë sportive në fakt nuk e ka marrë fare në shqyrtim cështjen duke njoftuar se procedura për cështjen Tirana kundër Gjergji Muzakës ka përfunduar dhe është fshirë nga lista e procedimeve të Kas, me Tiranën që vec të tjerash detyrohet ti paguajë Gjergji Muzakës edhe 1000 franga zvicerane të shpenzuara për procedurat gjyqësore. 106 milionë lekë janë padyshim një barrë e konsiderushme financiare për klubin që do të luajë për herë të parë në histori këtë sezon në Kategorinë e Parë. Borxhet e prapambetura kanë qenë problematika më e mprehtë që ka penalizuar jo pak klubin bardheblu të angazhuar në këto vitet e fundit për të shlyer detyrimet në mënyrë që të ketë mundësinë për të hapur një epokë të re. Merkatoja e kësaj vere pritet të sjellë një fond të konsiderueshëm për Tiranën me shitjen e Merveille prej së cilës do të arkëtohen 400 mijë euro ndërkohë që në klub nuk mungojnë edhe oferta të rëndësishme për lojtarë si Aquah nga i cili Tirana synon të përfitojë edhe 200 mijë euro të tjera.