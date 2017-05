Nadal mbret në dhe: Dua edhe Roland Garros

Rafael Nadal konfirmohet edhe njëherë si mbreti i fushave me dhe të kuq. Tenisti spanjoll triumfoi edhe në finalen e Mastersit të Madridit pasi mposhti në 2 sete, austriakun Dominic Thiem, duke barazuar kështu rekordin e Novak Djokovic me 30 turne të Masters të fituar në karrierë. Pas sukseseve në Montecarlo dhe Barcelonë, Nadal arriti një tjetër triumf të rëndësishëm duke fituar për herë të 5-të në Madrid dhe duke i paralajmëruar të gjithë se në Romë dhe grand-slamin e dytë të vitit në Roland Garros është padiskutim ai, tenisti për tu mundur. Me këtë sukses Nadal u bë numri 4 i Botës në renditjen e Atp, duke lënë pas zviceranin Roger Federer me të cilin do të rivalizojë në fund të vitit për numrin 1 të Botës. Përballë Dominic Thiem të cilin e kishte mposhtur edhe në Barcelonë, Nadal triumfoi 2-0 me sete me shifrat 7-6( 8-6) në tiebreak dhe 6-4, në një sfidë që zgjati 2 orë e 17 minuta lojë. Në konferencën për shtyp në fund të sfidës, Nadal u shpreh shumë i kënaqur për triumfin në Madrid duke shtuar se vëmendja e tij është te e gjitha te Roland Garros.

” Për të fituar në Roland Garros, nuk është e nevojshme të jeshi i 4-ti në renditjen e Atp, i pari apo i 5-ti, e rëndësishme është të luash mirë. Nëse jam i 4-ti dhe luaj keq nuk do të kem shumë shanse për të triumfuar, ndërsa nëse jap më të mirën time me siguri që e kam potencialin për të fituar trofeun. Në këtë fazë të karrierës time, pozicioni në klasfikimin e përgjithshëm ka pak rëndësi. Po kaloj një periudhë shumë të mirë. Jam i kënaqur që të fitova në Madrid por nuk dua të ndalem me kaq, shpresoj të arrij të tjera suksese pasi ndihem në një formë të shkëlqyer dhe fushat me të kuq janë habitati im i preferuar”.