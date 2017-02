Nainggolan: E urrej Juven. Fitojnë gjithmonë me penallti

Radja Naingolan rrit dozën e akuzave kundër Juventusit. Sikur të mos mjaftonin polemikat me Interin, që vazhdojnë që pas derbit të fundjavës së kaluar, në një video që po qarkullon në internet, mesfushori belg shfaqet në makinë, ndërsa flet pa doreza me disa tifozë pa e ditur se po regjistrohet, duke nisur që nga hipotezat e merkatos.

“Kam refuzuar oferta të rëndësishme, mund të largohesha pasi s’më bëhej vonë për ofendimet, por unë jam kundër Juves që kur kam lindur. Edhe kur isha te Cagliari e urreja Juven”.

Më pas futbollisti i Romës kalon në një akuzë më të drejtëtpërtrejtë ndërsa shprehet: “Do të kisha dhënë gjithcka për të fituar ateherë me Cagliarin. Në Juventus Stadium gjithsesi nuk kam humbur kurrë me Cagliarin. I urrej pasi fitojnë gjithmonë me një penallti apo me një goditje dënimi. Erdha te Roma pasi doja të fitoja dicka kundër Juves. Nëse nuk fitojmë titullin, fitojmë Kupën e Italisë, ua them unë. Me Lacion në gjysmëfinale i fitojmë të dyja”. Në fund një tifozi që e i thotë se nëse qëndron te Roma do të behet si Totti, Naingolan i përgjigjet, “Mua nuk ma ndien fare të bëhem si Totti”.