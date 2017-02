Napoli pa “frena”, kalon Genoan dhe rrëmben vendin e dytë

Napoli me gazin në maksimum nuk ndalet dhe rrëmben vendin e dytë për të paktën 2 ditë. Skuadra e Maurizio Sarrit nuk derdhi shumë djersë për të marrë një tjetër fitore, këtë herë ndaj Genoas në “San Paolo” me rezultatin 2-0. Ndeshja u zhbllokua vetëm në pjesën e dytë por ishte Napoli që mori frenat e lojës që në fillim duke e bërë të qartë se e premtja nuk do të ishte një mbrëmje ku miqtë mund të shpresonin për të dalë me pikë. 50 minuta dominim dhe më pas goli i Zielinskit e futi ndeshjen në një rrjedhë pa kthim.

Minutat nuk e vendosën më në presion skuadrën vendase që gjeti ritmin e plotë dhe golin e dytë me Giaccherinin që bëri detyrën duke e shtyrë topin në rrjetë për të vulusur fitoren.



Një fitore që e ngjit Napolin në vendin e dytë me 51 pikë, por konfirmon gjithashtu formën e shkëlqyer të skuadrës nga Campagnia ku Hysaj mungoi për shkak kartonësh ashtu si edhe Callejon i cili u zëvendësua nga autori i golit të dytë, Giaccherini. Në krahun tjetër, Genoa nuk njeh fitore që prej 7 ndeshjesh duke konfirmuar krizën që po kalon edhe pse zona e ftohtë nuk e kërcënon aspak skuadrën e Juric.