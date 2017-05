Napoli shpartallon Torinon, Palermo thyen Genoan

5 gola për fitoren e 3-të rradhazi dhe të 5-tën në 6 ndeshjet e fundit të Serisë A. Ishte një Napol me 5 yje ai që zbriti në fushë në stadiumin Olimpico të Torinës. Formacioni i Sarrit triumfoi 0-5 duke i shkaktuar, ekipit të Mihajlovic humbjen më të rëndë në shtëpi gjatë këtij sezoni. Të Kaltërit i zhbllokuan shumë shpejtë shifrat. Jose Maria Callejon, hapi serinë e golave në minutën e 7-të. Napoli ishte super në këtë sfidë dhe në të 60-tën, e coi në 0-2 rezultatin falë golit të Lorenzo Insignes. Me një Torino pa objektiva dhe që luante vetëm për të cuar Andrea Belottin te goli, miqtë shënuan edhe të tretin duke hipotekuar në të 72-tën me belgun Dries Mertens. Në harkun e 60 sekondave në të 77-tën dhe 78-tën, Napoli realizoi dhe dy herë të tjera sërish me Callejon por edhe Zielinskin për shifrat përfundimtare 0-5.

Pas fitores ndaj Interit u rikthye me këmbë në tokë, Genoa që u mposht në Renzo Barbera nga Palermo, me skuadrën Juric që tashmë rrezikon mbijetesën. Golin e fitores për skuadrën siciliane e realizoi Rispoli.