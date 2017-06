Nasser firmos me Kukësin, Taku me Skënderbeun

Zyrtarizohet goditja e radhës nga Kukcsi. Kampionët e Shqipërisë firmosin me 26-vjeçarin izraelit Siraj Nasser. Mesfushori ka hedhur të zezën mbi të bardhë dhe i është bashkuar trajnerit Ernest Gjoka në Austri për fazën përgatitore. “Jam shumë i lumtur që arrita të nënshkruaj me ekipin e Kukësit dhe ju bashkova skuadrës në Austri. Kisha pak vështirësi të pranoja dhe bisedimet u zgjatën shumë, por në fund gjetëm gjuhën e përbashkët. Do të bëj më të mirën për klubin dhe do të jap maksimumin për këtë ekip. I di objektivat e klubit dhe besoj se do të kalojmë Sheriff Tiraspolin”, thekson mesfushori izraelit në prononcimin për faqen zyrtare të klubit verilindor. Për gjashtë sezone Siraj Nasser është aktivizuar në me skuadrën e Hapoel Beer Sheva, duke zhvilluar plot 162 takime dhe realizuar 21 gola. Sezonin e fundit ka luajtur me Bnei Sahnin, ku është aktivizuar në 26 sfida, 16 prej të cilave si titullar. Më parë është rreshtuar dhe në radhët e Hapoel Tel Avivit.

Kohë zyrtarizimesh edhe në shtëpinë e Skënderbeut. Klubi korçar komunikon transferimin e sulmuesit Afrim Taku. Ish lojtari bardheblu tashmë është në cdo aspekt një lojtar i bardhekuqve. Në komunikatën e klubit bëhet me dije se 28-vjecari që ka firmosur për një sezon, është bashkuar me ekipin në Korçë për të vazhduar fazën përgatitore.