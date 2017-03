NBA, 2 humbje rresht për Warriors, nuk ndodhte prej 2 vitesh

Vetëm 3 ndeshje në mbrëmjen e Nba, me Chicago Bulls që bëri goditjen e madhe duke përmbysur një disavantazh prej 9 pikësh të periodës së dytë për të fituar në fund me shifrat 94-87, ndaj pretendëve kryesorë për titullin në këtë sezon, Golden State Warriors. Pa Kevin Durant i dëmtuar dhe që do të qëndrojë jashtë parketit për 1 muaj, Warriors pësuan humbjen e dytë radhazi, dicka që nuk ndodhte që nga Prilli i vitit 2015-të në sezonin e rregullt. Pas plot 146 ndeshjesh skuadra e trajnerit Steve Kerr, dështoi të reagonte pas një humbjeje duke pësuar një tjetër disfatë. Ndalet rekordi i pabesueshëm i Golden State me 146 ndeshje pa pësuar 2 humbje radhazi. Në United Center në Ilinois, Stephen Curry realizoi 23 pikë duke qenë pikëshënuesi më i mirë mbi parket, por në krahun tjetër, Jimmy Butler bëri heroin duke udhëhequr, Bulls-at drejt suksesit të 31-të në këtë sezon me 22 pikë, 6 asist dhe 5 rebound.

Fitore spektakolare edhe ajo Portland Trail Blazzers që në Moda Center të Oregonit kaloi me shifrat 114-109, Oklahoma City Thunder. Damian Lillard fitoi duelin e yjeve përballë Rusell Westbrook edhe pse basketbollisti i Oklahomës rezultoi pikëshënuesi më i mirë i ndeshjes. Për të rikthyer Portlandin te fitorja pas 2 humbjeve radhazi dhe për të ndalur marshin triumfues prej 4 fitoresh rresht të City Thunder, Lillard koleksionoi në total 33 pikë, 5 asist dhe 3 rebound, ndërkohë që Westbrook në krahun tjetër realizoi 44 pikë 4 asist dhe 8 rebound.

Ka pak dritë në fund të tunelit edhe për Phoenix Suns që u rikthye te suksesi falë fitores së thellë 120-103 ndaj Charlotte Hornets. 26 pikët e Kemba Walker nuk i mjaftuan skuadrës nga Karolina e Veriut që u dorëzua në Arizona, duke pësuar humbjen numër 35 në këtë sezon dhe duke pakësuar shanset e saja për t’u kualifikuar në fazën play-off.