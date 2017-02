Nba, Butler magjik, Chicago thyen Bostonin

Vetëm 2 ishin ndeshjet në mbrëmjen e Nba. Spikat dueli i United Center me Chicago Bulls që mposhti pas një ndeshjeje spektakolare Boston Celtics me rezultatin e ngushtë 104-103. Një kosh i Jimmy Butler, 0.9 sekonda përpara rënies së sirenës ndali ecurinë pozitive prej 4 fitoresh rradhazi të formacionit nga Masacussetsi. Bostoni iu afrua shumë fitores edhe në këtë ndeshje, por 4 pikët rresht në fund të Bulls-ave përmbysën një disavantazh prej 3 pikësh duke i shkaktuar skuadrës më të titulluar të Nba, disfatën e 20-të sezonale. Përvec se një përballje mes Chicagos dhe Bostonit ajo e United Center në Ilinois ishte edhe një sfidë direkte mes dy nga yjeve të momentit në basketbollin amerikan, Jimmy Butler dhe Isaiah Thomas. Nga 29 pikë dhe 7 asist koleksionuan secili me ndryshimin e vetëm që Butler realizoi 1 rebound më shumë se Thomas dhe në fund ishte pikërisht Chicago skuadra që festoi. Pas këtij suksesi formacioni i trajnerit Hoibierg u ngjit në vendin e 7-t të klasifikimit në Konferencën e Lindjes me 28 fitore dhe 29 humbje. Ndërkohë Cetics në krahun tjetër pozicionohen të dytët me 37 fitore dhe 20 disfata.

Në ndeshjen tjetër të mbrëmjes, Washington Wizards e pati të thjeshtë teksa kaloi në transfertën e Indianapolis-it, Indiana Pacers me shifrat e thella 111-98. Vijon forma e shkëlqyer e skuadrës kryeqytetase që regjistroi fitoren e 4-t rradhazi ndërkohë që Wizards thelluan gjithashtu krizën e Indianës duke i shkaktuar Pacers-ave humbjen e 6-sht rradhazi. Porter me 25 pikë ishte basketbollisti më i mirë mbi parket për Washington-in që për momentin mban vendin e 3-t në Konferencën e Lindjes. Këto ishin dy sfidat e fundit të Nba përpara All Star Game që do të zhvillohet të Dielën në mbrëmje në New Orleans.