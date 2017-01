NBA, Buttler dhe Harden të papërmbajtshëm

Jimmy Butler shënoi 52 pikë, një rekord personal për karerierën e shtatlartit amerikan, në suksesin 118-111 që Chicago Bulls regjistroi ndaj Charlotte Hornets. Në performancën e tij fantastike, Buttler shtoi edhe 12 ribaunde e 6 asiste, duke hedhur kandidaturën për një vend në formacionin titullar të All Star Game. Një fitore e rëndësishme kjo edhe për skuadrën nga Ilinois që mban vendin e tetë të Konferencës së Lindjes me 17 fitore dhe 18 humbje sezonale. Nuk di të ndalet Golden State që falë rilindjes së Draymond Green arriti t’i jepte një leksion Denver Nuggets me rezultatin 127-119. Nuk munguan në mbrëmjen e suksesshme të skuadrës së luftëtarëve as Klay Thompson me 25 pikë dhe Stephen Curry me 22, të cilët i siguruan suksesin e 8 rresht në “Oracle Arena” skuadrës kaliforniane. Ndërkohë, James Harden shfaqet i papërmbajtshëm me një tjetër “triple double” në fitoren 101-91 që Houston Rockets arriti ndaj Washington Wizards.

Skuadra teksane këtë sezon nën drejtimin e D’Antoni duket se ka gjetur vazhdimësinë dhe do të jetë një kandidate serioze për finalen e konferencës. Për teksanët Eric Gordon regjistroi 31 pikë, ndërsa Houston vazhdoi rrugën e fitoreve me suksesin e 5 rresht duke regjistruar 15 fitore dge vetëm 2 humbje që prej datës 1 Dhjetor. Cleveland Cavaliers nuk e ndjeu aspak mungesën e Kyrie Irving pasi ishte mbreti LeBron James ai që frymëzoi kampionët në fitoren 90-82 ndaj New Orleans Pelicans. Lojtari më i mirë i sezonit të kaluar e mbylli mbrëmjen me 26 pikë për të vazhduar rrugën e sukseseve të skuadrës nga Ohio që konsolidon pozitat në vendin e parë të Lindjes. Në sfidat e tjera, Los Angeles Clippers kaloi 109-98 Phoenix Suns, Orlando fitoi 115-103 në transfertën e Neë York, Utah Jazz shkatërroi 101-89 Brooklyn Nets, ndërsa Oklahoma u thye 94-98 në fushën e Milëaukee Bucks.