NBA, Carmelo Anthony mban pezull merkaton

Ditë të nxehta në NBA ku merkatoja ka arritur momentet kulminante dhe në horizont projekthen disa lëvizje surprizuese. Paul Millsap largohet nga Atlanta Haëks pas disa viteve dhe bashkohet me Denver Nuggets. Për lojtarin e krahut skuadra nga Colorado propozoi një kontratë 3-vjeçare me 90 milionë dollarë në total. Nga lëvizjet e shumta arrin të mbijetojë Toronto që pavarësisht vendimit për uljen e tavanit të pagave, arrin të ruajë bërthamën e vitit të kaluar. Kyle Loëry rinovon kontratën për 100 mln dollarë në tre sezone, ndërsa të njëjtën gjë bën edhe spanjolli Serge Ibaka për 65 milionë. Shifra disi më të pranueshme rinovimesh edhe në kampin e Cleveland ku Kyle Korver firmosi një kontratë 3-vjeçare për 22 milionë. Ndërkohë, lëvizja më e madhe pritet të jetë ajo e Carmelo Anthony që është gati të heqë klauzolën nga kontrata e tij me Neë York Knicks. Fantazisti i NBA bërë me dije dëshiron të transferohet te Houston Rockets ku do të gjente Chris Paul e James Harden por nuk qëndron pas në këtë garë as Cleveland Cavaliers. E ardhme hollivudiane projektohet për italianin Danilo Gallinari që ka nisur bisediet me Los Angeles Clippers. Pronari Steve Ballmer e kërkon me çdo kusht shtatlartin nga Apeninet, por në rast të dështimit të marrëveshjes, alternativa e tij është Rudy Gay.