NBA, Curry-Durant “shtypin” Portland

35 pikë dhe 5 goditje të sakta për 3, Steph Curry është thjesht i papërmbajtshëm. Qëndra e Golden State u shfaq i papërmbajtshëm në përballjen kundër Portland ku skuadra nga Kalifornia fitoi 125-117. Miqtë pa Damian Lillard e mbyllën pjesën e parë në avantazh të udhëhequr nga CJ McCollum, por në fraksionin e dytë, kampionët e vitit 2015 dolën në skenë me dyshen Curry-Durant për të siguruar suksesin e 31 sezonal. Ish shtatlarti i Oklahomas regjistroi 30 pikë në “Oracle Arena” për t’i dhënë drejtim sfidës ku Portland nuk arriti t’u bënte ballë kundërshtarëve. Protagonisiti i mbrëmjes në NBA ishte greku Giannis Antetokounmpo që firmosi fitoren 105-104 të Milëaukee Bucks në “Madison Square Garden” ndaj Neë York Knicks. Në krahun tjetër, 30 pikët e Carmelo Anthony nuk i shërbyen skuadrës nga Molla e Madhe për t’u bërë ballë miqve që falë 27 pikëve dhe 13 ribaundeve të shtatlartit ballkanas, siguruan një fitore shumë të rëndësishme në garën play off.

Ndërkohë, Atlanta Hawks gjeti fitoren e 4 rresht pasi kaloi 11-92 Orlandon me 18 pikë të Schroeder dhe 16 të tjera nga Millaps. Diferencën në këtë përballje skuadra nga Georgia e bëri në periodën e katërt me disa 3 pikësha rresht, duke u mbyllur derën magjikëve nga Orlando edhe pse Gordon e Payton regjistruan 30 pikë në total. Goditjen e madhe të mbrëmjes e bëri Chicag Bulls në shtëpinë e kampionëve të Cleveland. Mbreti LeBron zbriti në parket por 31 pikët e tij nuk e ndihmuan ekipin nga Ohio që u thye 106-94. Mungesa e dyshes Love-Irving u ndie shumë për Cavaliers, ndërsa “Demat” e gjetën suksesin nga pankina me formën e shkëlqyer të Mirotic e McDermott që realizuan 33 pikë në total. Në “Staples Center” ishte Austin Rivers heroi i Los Angeles Clippers në suksesin 115-106 ndaj Memphis. Skuadra vendase rikuperi 12 pikë disavantazah në periodën e fundit, duke siguruar vazhdimësinë pasi ky është suksesi i dytë rresht për Clippers.