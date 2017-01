NBA, Denver nuk di të ndalet, kalon edhe Phoenix

Denver Nuggets shikojnë dritë në fund të tunelit. Skuadra nga Colorado koleksionoi fitoren e pestë rresht pasi kaloi 127-120 Phoenix Suns me 25 pikë të italianit Danilo Gallinari dhe 29 të tjera nga Nikola Jokic që fitoi gjithashtu edhe 14 ribaunde. Në “pepsi Center” të Denverit, Nuggets arritën të bllokonin lojën e skuadrës nga Arizona ku Eric Bledsoe dhe Devin Booker me 52 pikë në total nuk arritën të mbanin Phoenix në lojë. Një sukses shumë i rëndësishëm për skuadrën nga Colorado që konsolidon pozitat në vendin e tetë të Konferencës së Perëndimit. Sukses të rëdësishëm arriti edhe Oklahoma City Thunder që kaloi 109-98 Dallas Mavericks falë një tjetër paraqitjeje spektakolare të Russell Westbrook. Qëndra nga Oklahoma nuk arriti të regjistronte një tjetër “Triple Double” por shënoi 45 pikë, duke siguruar suksesin e tretë rresht për skuadrën e tij.

Në krahun tjetër, Dallas paguajti shtrenjtë mungesën e gjermanit Dirk Nowitzki pasi i vetëm Harrison Barnes nuk mundi të bente asgjë për të ndalur furinë e Oklahomas. Ndërkohë, Indiana gjeti formulën e suksesit ndaj Minesota Timberëolves. Paul George dhe Myles Turner shënuan në total 55 pikë për fitoren 109-105 në “Target Center” ku ujqërit nuk arritën të përfitonin nga faktori fushë për të vijuar ecurinë pozitive të javëve të fundit. Për Minesotan, Karl Anthony Toëns e mbylli ndeshjen me 33 pikë dhe 10 ribaunde. Los Angeles Lakers në krizë të thellë. Liqenorët u rrëzuan edhe në Salt Lake City përballë Utah Jazz 96-88. Ishte Gordon Hayëard frymëzuesi i vendasve me 24 pikë në total, ndërsa skuadra kaliforniane vazhdon të vuajë mungesën e një lideri në skuadër, duke u mjaftuar me një tjetër sezon zhgënjyes.