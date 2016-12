NBA, DeRozan në histori, Toronto thyhet në Auckland

Në mbrëmjen më të bukur të DeMar DeRozan, Tornto nuk arrin të mbijetojë ndaj armatës së Golden State. Qëndra e skuadrës kanadeze u bë lojtari me më shumë pikë në historinë e Raptors, por Toronto u thye nga “Luftëtarët” 121-111. Ishte Steph Curry njeriu i ndeshjes që me shpërthimet e tij në minutat e fundit arriti të siguronte një fitore të rëndësishme, duke i shkaktuar edhe humbjen e dytë rresht skuadrës së Torontos. Gjithsesi, ishte DeMar DeRozan kryefjala e mbrëmjes pasi me 10.275 pikë ai parakaloi në klasifikimin e përgjithshëm të shënuesve më të mirë të Torontos, Chris Bosh. Me 57 % të goditjeve të sakta nga parketi, Golden State nuk lejoi që mbrojtja e Torontos të organizohej për të reaguar në kohë. Ndërkohë, për Los Angeles Clippers vazhdon kriza e rezultateve pasi kalifrnianët regjistruan humbjen e 4 rresht sezonale. 102-98 përfundoi përballja ndaj New Orleans për Los Angeles Clippers që pavarësisht rikthimit të Cris Paul nga dëmtimi, nuk arriti të evitonte një tjetër disfatë, kjo edhe për shkak të mungesës së Blake Griffin që vazhdon të vuajë nga një dëmtim.

Në periodën e tretë, Pelikanët arritën të bënin diferencën falë edhe formës së mirë që tregoi Buddy Hield, ndërsa në krahun tjetër, De Andre Jordan që u rikthye në parket një ditë pas aksidentit regjistroi vetëm 13 pikë dhe 10 ribaunde. Fitore çliruese për Portland Trail Blazers që rikthehet te suksesi pas 2 javëve shterpësi. Skuadra nga Oregoni mundi 102-89 Sacramento Kings përballë 20 mijë të pranishmëve në “Moda Center”. Një fitore morali për Trail Blazers që mbetet në vendin e 10 me 14 fitore, po aq sa Sacramento por me 2 humbje më shumë se kalifornianët që për momentin mbajnë vendin e fundit të zonës play off në Konferencën e Perëndimit. Ndërkohë, Jimmy Butler bën heroin në radhët e Chicago Bulls pasi i dhuroi fitoren 101-99 ndaj Brooklyn Nets skuadrës nga Ilinois në sekondat e fundit.

Qëndra e “Demave” regjistroi 40 pikë dhe 11 ribaunde në mbrëmjen perfekte të Chicagos që rikuperoi 6 pikë disavantazh në 2 minuta e 25 sekonda lojë. Dëayne Ëade shtoi 12 pikë për Chicagon, ndërsa në krahun tjetër, për Brooklyn nuk mjaftuan 33 pikët e Brook Lopez. Fitore regjistroi edhe San Antonio. Edhe pse pa Leonard për shkak të gjendjes virale, skuadra teksane kaloi 119-98 Phoenix Suns duke konsoliduar pozitat si fuqia e dytë në Konferencën e Perëndimit. LeMarcus Aldridge mori për dore San Antonion me 27 pikë, ndërsa 20 të tjera i shtoi francezi Tony Parker. Filane e denjë për filmat thrillet në Atlanta ku vendasit arritën të thyenin New York Knicks 102-98 pas kohës shtesë. Sefolosha dhe Porzingis bënë gjithçka mirë në sekondat e fundit duke i dhuruar skuadrës nga Georgia një fitore me peshë.