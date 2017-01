NBA, Golden State fiton në “frymën e fundit”

Fitore drithërimash për Golden State Warriors që rrezikoi të humbiste në transfertën e Portland edhe pse periodën e dytë e mbylli me avantazhin e 21 pikëve. Skuadra nga Oackland arriti të kalonte me sukses sfidën e Oregonit 113-111 pa të dëmtuarin Steph Curry. Suksesi i 10 në 11 ndeshjet e fundit erdhi falë 60 pikëve të çiftit Durant-Thompson edhe pse në krahun tjetër CJ McCollum e Turner bënë të pamundurën për të arritur te fitorja. Ishte pikërisht Turner që u tregua i pasaktë në goditjen finale me atë top të ndalur në hekur dhe jo në kosh. Fitore regjistroi edhe Cleveland Cavaliers që dominoi Oklahoma City Thunder 107-91. Trenin nga Ohio e udhëhoqi dyshja e zakonshme James-Irving, ndërsa Kevin Love mungoi për shkak të një problemi në shpinë. Një ndeshje e dominuar nga kampionët pavarësisht 20 pikëve, 12 ribaundeve dhe 10 asisteve të Rusell Westbrook. Në krahun tjetër, James me 25 pikë dhe 14 ribaunde futi në shina lojën e Cleveland që ndryshe nga ndeshjet e fundit tregoi qartësi në mbrojtje duke mos lejuar shumë hapësira për Oklahoman që u drëzua në periodën e fundit duke e pranuan humbjen. Një ndeshje e çmendur rezultoi ajo mes Atlanta Hawks dhe Neë York Knicks që u mbyll në shifrat 142-139 në 3 orë e 51 minuta. Një maratonë e vërtetë që zgjati madje më shumë se finalja e Australian Open Federer-Nadal. 4 herë në kohën shtesë skuadrat të sfilitura bënë gjithçka për ta fituar ndeshjen por në fund ishte skuadra nga Georgia që triumfoi falë 37 pikë të Millaps. Në krahun tjetër, Carmelo Anthony regjistroi 45 pikë që është edhe rekordi i tij sezonal por skuadra nga “Molla e Madhe” dështoi në misionin për të fituar ndeshjen më të gjatë të sezonit. Washington vazhdn marshimin në Konferencën e Lindjes duke fituar ndeshjen e katërt rresht. Këtë herë viktima e kryeqytetasve ishte New Orleans Pelicans që u dorëzua 94-107. Edhe një herë, Wizards u udhëhoqën nga John Ëall, autor i 18 pikëve dhe 19 asisteve, ndërsa Bradley Beal regjistroi 27 pikë. Indiana i dha një leksion të vërtetë Houston Rockets duke dominuar 120-101 me Paul George që konfirmohet njeriu i momentit në Indianapolis me 30 pikë personale, ndërsa për skuadrën teksane Harden shtoi 33 pikë edhe pse Houston ndalet në kuotën e 35 fitoreve dhe 16 humbjeve sezonale. Ndalet edhe San Antonio Spurs në derbin teksan përballë Dallas Mavericks. Disfata e dytë rresht për skuadrën e Popovich u regjistrua në shifrat 101-105. Humbje e papritur në “AT & T Center” ku Seth Curry shënoi 24 pikë ndërsa i përhershmi Barnes shtoi 19 të tjera për Dallas që jep një sinjal shprese edhe pse sezoni në këtë pikë është kompromentuar pas startit shumë të dobët. Ndërkohë, Chicago Bulls kthehet te fitorja pasi dominoi 108-101 Philadelphia 76ers, ndërsa Toronto u thye 104-103 nga Orlando Magic.