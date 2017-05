NBA, Golden Statë në finalen e madhe

Askush nuk e ndal dot Golden State Warriors. 12 fitore dhe asnje humbje, shifër rekord kjo për Golden State Warriors të cilët arritën ti fitonin përballë San Antonio Spurs me rezultatin 129-115, në finalen e katër për konferencën e perëndimit, falë këtij suksesi janë arritur dhe finalet e Nba, për të tretin sezon radhazi. 36 janë pikët e realizuara nga Steph Curry, duke lënë pas Kevin Durant me vetëm 29 pikë. Portland,Utah dhe San Antonio janë këto ekipet që tentuan të frenonin marshimin e Golden State Warriors në këto play-off. Jo vetëm që asnjëra prej tyre nuk ja doli dot, por asnjëri prej tyre nuk arriti dot të fitonte qoftë edhe një takim të vetëm. Basketbollistët e trajnerit Steve Kerr, kanë arritur për të tretën herë radhazi finalen e NBA, me një rekord impresionues prej 12 fitoresh dhe zero humbje. Steph Curry është njeriu i momentit tek Ëarriors, me 36 pikë të realizuara. Suksesi nuk vihet asnjëherë në dyshim me të zotët e konferëncës së perëndimit, të cilët në 12 minutat e para shënojnë rezultatit 31-19 duke lënë pak hapsira për replikë. Spursat përtej faktit që janë një skuadër e fortë, duhet të bëjnë llogarit edhe më listën e gjatë të basketbollistëve të dëmtuar, sic janë Kaëhu Leonard,Tony Parker dhe David Lee, ekipi e trajnerit Gregg Popovich është i detyruar të improvizojë një zgjidhje.