Nba, Golden State zyrtarisht në play-off, humbet Cleveland

58 ndeshje për tu kualifikuar, zyrtarisht në fazën play-off. Golden State Warriors pa Kevin Durant i cili u la pushim nga trajneri Steve Kerr, kaloi lehtësisht në Oracle Arena, Brooklyn Nets me shifrat 112-95. Golden State u bë skuadra e parë e këtij sezoni në Nba, që arriti edhe matematikisht kualifikimin në play-off. Ekzatësisht si një sezon më parë Warriors siguruan play-off-in, në ndeshjen e tyre të 58-të, me shpresën se këtë herë do të jenë ata kampionët. Falë 27 pikëve të Stephen Curry-it dhe 24 të tjera të realizuara nga Klay Thompson, skuadra nga Oakland bëri gjithcka mirë në një ndeshje të dominuar nga Warriors.

272 pikë në Toyota Center për një spektakël të vërtetë basketbolli. Ishte një sfidë pa mbrojtje ajo mes Houston Rocekts dhe Minnesotta Timberwolves. Në Texas, ishin vendasit që triumfuan me rezultatin 142-130 ndaj ekipit nga Minneapolis. Më i miri mbi parket për Houston-in, ishte James Harden me 24 pikë 10 asist dhe 5 rebound. Në krahun tjetër u treguan thjeshtë fantastike, Karl Anthony Towns autori 37 pikëve dhe 22 rebound-eve, por edhe Andrew Wiggins që shënoi 30 pikëve, megjithatë as paraqitja e atyre të dyve nuk i mjaftoi Minessottas.

Pas 4 fitoreve rradhazi, ndalet ecuria e mirë e Cleveland Cavaliers. Në Quicken Loans Arena, kampionët në fuqi të Nba, u mposhtën nga Chicago Bulls me rezultatin 117-99. Ekipi nga Ilinois konfirmohet si macja e zezë e Cleveland-it, pasi Kyrie Irving me shokë pësuan humbjen e 3-të në 3 takime ndaj Chicagos në këtë sezon. Mungesa e James për shkak të gjëndjes gripale por edhe ajo e Kevin Love i dëmtuar u ndjenë te Cavaliers të cilëve nuk u mjaftuan 34 pikët e Irving. Te Chicago spikatën me lojën e tyre, Jimmy Butler dhe Dëayne Wade.