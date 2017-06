NBA, Houston i shtang të gjithë, blen Chris Paul

Tërmet merkatoje me epiqendër në Houston. Skuadra e Mike D’Antoni bën goditjen e madhe duke hedhur kandidaturën për të rivalizuar Golden State në Konferencën e Perëndimit. “Raketat” zyrtarizojnë Chris Paul duke shtangur gjithë rivalët pasi e mbyllën marrëveshjen në fshehtësi të plotë, duke bërë që lëkundjet e këtij tërmeti të ndiheshin deri në Los Angeles. Talenti i Clippers zë në befasi kalifornianët duke zgjedhur të bashkohet me teksanët dhe ekipin ku luan një nga lojtarët më të mirë të NBA, James Harden. Në këmbim të lojtarit të tyre më të mirë, Clippers marrin Patrick Beverley, Lou Ëilliams, Sam Dekker, Montrezl Harrell dhe Kyle Ëiltjer. Një lëvizje e apritur nga ana e Houston që heq nga qarkullimi një nga lojtarët më të lakmuar në merkaton e NBA dhe që ngushton gjithashtu diferencën mes Houston dhe kampionëve të Golden State. “Rockets” nuk fitojnë asnjë titull që prej vitit të largët 1995 dhe objektivi kryesor i teksanëve është pikërisht suksesi në NBA. Pronari Leslie Alexander u shpreh i lumtur për afrimin e Paul dhe shprehu bindjen se trajneri Mike D’Antoni do të jetë në gjendje të ndërtojë një skuadër që t’i dhkojë deri në fund ëndrrës 22-vjeçare të skuadrës që numëron vetëm dy trofe në basketbollin amerikane. MNarrëveshja u arrit pasi Paul i ishte bërë me dije skuadrës së Clippers qëllimet e tij për të nisur një kapitull të ri në karrierën e tij dhe nuk dëshironte që të shtynte edhe një vit tjetër në Los Angeles me kontratën prej 24 milionë dollarësh. Në këtë mënyrë, Clippers për të mos e humbur pa përfituar asgjë, vendosi një kanal komunikimi me Houston dhe arriti një marrëveshje të kënaqshme duke i shkëputur ekipit teksan disa lojtarë premtues për të ardhmen. Paul duket njeriu perfekt për skuadrën e D’Antoni që kërkonte një emër me peshë për të bërë hapin e madh pasi sinjalet skuadra i dha edhe në sezonin e fundit por vetëm James ishte shumë pak për të synuar majat. 32-vjeçari bashkë me James dhe Trevor Ariza do të formojë trekëndëshin ku do të bazohet e gjithë loja e ekipit teksan. Harden në këtë mënyrë do të fitojë më shumë hapësira në sulm ku mund të shprehë gjithë potencialin e tij. Rockets gjithsesi nuk kanë asak ndërment ta mbyllin këtu merkaton e tyre pasi një tjetër emër joshës është Paul George por edhe Carmelo Anthony, ndërsa ka afrua zyrtarisht edhe Ryan Kelly nga Atlanta e Shaën Long nga Philadelphia.